В Эстонии начинается вакцинация детей от COVID [ Редактировать ]
В четверг, 17 июня, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса детей. Прививку могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает эстонское издание ERR.
На вакцинацию ребенка смогут записать родители или опекуны.
"Было бы хорошо, если бы родитель мог пойти на вакцинацию вместе с ребенком", - сказал ответственный за вакцинацию в Эстонии Марек Зеер., отметив, что отдельный центр вакцинации для несовершеннолетних создаваться не будет.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Эстонии Мари-Анне Хярма добавила, что вакцинации для всех 12-15-летних не является национальным приоритетом, поскольку распространение "индийского" или дельта-штамма повышает риск заболевания невакцинированных родителей.
По словам Зеера, на следующей неделе темпы вакцинации будут снижены, поскольку 23 и 24 июня центр вакцинации не будет работать, чтобы дать медицинским работникам отпуск.
Ранее сообщалось, что Эстония разрешила въезд туристам без самоизоляции.
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