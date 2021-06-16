В Одессе пьяный мужчина набросился с ножом на прохожего, из-за того, что ему не понравился внешний вид молодого человека. О происшествии сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Пострадавший получил семь ножевых ранений. Инцидент произошел в Киевском районе города на территории частного сектора.

В частном секторе Киевского района города нетрезвый правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца. После получения ранений пострадавшему удалось убежать на соседнюю улицу и обратиться в полицию и "скорую" с помощью случайных прохожих.

Отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель. В настоящее время злоумышленнику грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Кроме того, в Житомире женщина во время спора смертельно травмировала ножом своего 27-летнего сожителя. Событию предшествовало совместное распитие спиртного. 27-летняя подозреваемая задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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