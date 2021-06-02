В Киеве из-за денег за оплату коммунальных услуг произошла ссора и поножовщина между родственниками, которые живут вместе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что один мужчина ранил другого ножом.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что из дома на улице Садовой госпитализирован 35-летний местный житель с ранением грудной клетки.

В доме живут две семьи - родные сестры с мужьями и детьми.

Начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула заявил:

Между семейными парами возник конфликт из-за денег за оплату коммунальных услуг. В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им другого в грудь. После этого злоумышленник вместе с женой покинул помещение.

Пострадавшего увезли в больницу. Угрозы его жизни нет.

Подозреваемый, 33-летний уроженец Днепропетровской области, скрывался в квартире друга. С собой у него был пакет с ножом и одеждой, вероятно, со следами крови. Содержимое отправлено на экспертизу.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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