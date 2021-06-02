Поножовщина из-за коммуналки: мужчина набросился на родственника [ Редактировать ]
В Киеве из-за денег за оплату коммунальных услуг произошла ссора и поножовщина между родственниками, которые живут вместе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что один мужчина ранил другого ножом.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что из дома на улице Садовой госпитализирован 35-летний местный житель с ранением грудной клетки.
В доме живут две семьи - родные сестры с мужьями и детьми.
Начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула заявил:
Между семейными парами возник конфликт из-за денег за оплату коммунальных услуг. В ходе ссоры один из мужчин схватил нож и ударил им другого в грудь. После этого злоумышленник вместе с женой покинул помещение.
Пострадавшего увезли в больницу. Угрозы его жизни нет.
Подозреваемый, 33-летний уроженец Днепропетровской области, скрывался в квартире друга. С собой у него был пакет с ножом и одеждой, вероятно, со следами крови. Содержимое отправлено на экспертизу.
Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
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Кроме того, в Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика. На записи видно, что преподаватель математики в классе на перемене подошла к ученику, вычитывая его за что-то и снимая его на телефон.
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