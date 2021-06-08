В Киеве мужчина с ножом напал на водителя эвакуатора [ Редактировать ]
На Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате последний получил ножевое ранение. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Шота Руставели.
"По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.
Медики на месте оказали первую помощь, полиция разыскивает нападавшего. В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook написал, что водитель эвакуатора совершил хулиганские действия, бил машину и оскорблял оппонента. После этого водитель "Лексуса" ударил его ножом.
Ранее сообщалось, что во Франции мужчина напал с ножом на полицейскую.
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