В понедельник, 14 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

В результате инцидента ранены два человека, они получили осколочные ранения. Их доставили в лечебное учреждение, где им предоставляют надлежащую медицинскую помощь.

Состояние одного из военных оценивается как удовлетворительное, второго - средней тяжести.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее мы писали о том, что на Донбасс второй раз за пять месяцев приедет глава ОБСЕ.

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