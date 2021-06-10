На Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Трагедия произошла 9 июня. Об этом сообщается на страничке ОГШБр в Facebook.

В районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

"Сегодня" со ссылкой на источник в ВСУ пишет, что причиной смерти военнослужащей стал суицид.

В штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки противник трижды нарушили режим тишины.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.