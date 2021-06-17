На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь

Український військовий отримав осколкове поранення поблизу населеного пункту Луганське. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця задовільний.

На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Загалом минулої доби три порушення режиму тиші. Втрат в українському війську немає. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого атакував з мінометів 82 калібру. А біля Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь.