Біля Луганського поранило українського військового [ Редактировать ]
Український військовий отримав осколкове поранення поблизу населеного пункту Луганське. Йому надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця задовільний.
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь. Загалом минулої доби три порушення режиму тиші. Втрат в українському війську немає. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого атакував з мінометів 82 калібру. А біля Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Донецька на окупованій території незаконні збройні формування заглушили, а потім збили безпілотник ОБСЄ, про політ якого в організації попередили заздалегідь.
по теме
Біля Авдіївки та Зайцевого застосовував міномети і гранатомети. Шість разів супротивник відкривав вогонь по укріпленнях ЗСУ попередньої доби
На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про факти порушення повідомили представників ОБСЄ
Поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили
Протитанкові ракети, гранатомети й безпілотники. На східному фронті ворог і далі атакує українські позиції. А останнім часом додає проблем ще й погода.
Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединого. А неподалік Луганського вели вогонь із мінометів