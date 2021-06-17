Байден та Путін обговорили "червоні лінії" у кіберпросторі [ Редактировать ]
Наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну таке заявив Джо Байден після зустрічі лідерів двох держав у Женеві. Про що на ній домовлялися президенти? І чи домовились взагалі? Дмитро Анопченко стежив за цією подією і розкаже більше.
Переговори, які планувалося проводити щонайменше 4-5 годин, завершилися за три. Давши привід для резонного запитання: це делегації так швидко знайшли спільну мову, що час заощадили, чи навпаки - розуміли, що позиції протилежні, переконувати немає сенсу, а тому оперативно переходили до інших питань?
Відповіді чекали від Джо Байдена, тим більше, що і можливість запитати напряму хороша, він прес-конференцію скликав. Президент США називає зустріч "конструктивною" і з його відповідей стає зрозумілим: головне, в чому є прогрес між Вашингтоном і Москвою, так це у питаннях кібербезпеки.
Джо Байден, президент США:
Побачимо, чи є ці домовленості щодо кібербезпеки такими, що принесуть лад. Тому що, дивіться, держави, які постраждають якщо не зможуть цього зробити, - це якраз великі держави. Ми розмовляли про наш трубопровід, який зазнав кібератаки щоб отримати п'ять мільйонів доларів викупу, і я подивися на нього і сказав, а ви як би почувалися, якщо б атакували вашу трубу з нафтових родовищ?
Штати хочуть взаємодії, зокрема і з Росією, у пошуку хакерів. І водночас Байден передав Путіну особисте попередження. Американська розвідка вважає, що за частиною кібератак стояла російська влада, тому росіяни отримали перелік критично важливих об'єктів у США, кібернапади на них будуть вважатися порушенням всіх домовленостей. Байден, за його словами, окреслив "червоні лінії". Тобто дії Кремля, які неприпустимі з точки зору національних інтересів США і за які Кремлю доведеться дорого заплатити.
І я чітко дав зрозуміти йому, що вірю - наслідки для Росії можуть бути просто руйнівними.
Розмова була і щодо України. З відповідей самого Путіна, який виходив на брифінг ще до до прес-конференції Байдена, стало зрозуміло, що кожен лишився на своїх позиціях. А Байден пояснив - чітко дав зрозуміти, що штати захищатимуть Україну.
Це тема, що є куди більшим викликом. Я озвучив стійку відданість США щодо суверенітету на територіальної цілісності України. І ми погодились продовжувати дипломатичні зусилля, спрямовані на виконання Мінських домовленостей.
Вже в аеропорту, перед самим вильотом до Вашингтона, Байден ще раз підійшов до журналістів. І зі слів президента можна було почути найголовніший підсумок: він хоче і збирається домовлятися із Москвою, зокрема і щодо скорочення озброєнь, але при цьому обіцяє не поступатися принципами, що є важливими для штатів та союзників Америки.
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