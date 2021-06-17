На сайті МВС доступна інтерактивна мапа з інформацією про служби, які можуть бути корисними в таких ситуаціях

На карантині в Україні почастішали випадки домашнього насильства. Як констатують правоохоронці, загострив ситуацію саме той факт, що люди стали проводити під одним дахом багато часу.

Торік, порівняно з 2019, кількість звернень до поліції щодо насильства в родині зросла майже у півтора рази. Нині на сайті МВС доступна інтерактивна мапа з інформацією про служби, які можуть бути корисними в таких ситуаціях.

Катерина Павліченко, заступник міністра внутрішніх справ України: