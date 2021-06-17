Поранив перехожих і застрелився сам. У поліцію міста Олешки на Херсонщині повідомили, що двоє закривавлених молодиків біля скверу просять про допомогу. А неподалік лежить тіло пенсіонера. З'ясувалося, що двоє друзів відпочивали на лавці у сквері.

До них підійшов літній чоловік із рушницею і вистрелив їм по ногах. А потім, з необережності, поцілив собі в стегно. Від крововтрати стрілець помер. Хлопці у лікарні. Мотиви вчинку пенсіонера з'ясовує поліція.

Постраждалий:

Схватился за ногу, лег на скамейку говорю, что вы творите, вы что гоните, и он подбегает. "Я тебя научу" и бу-бух! Произошел выстрел второй. - Чем он вас ударил? - Ружьем.

Тетяна Скуба, речниця ГУ Нацполіції в Херсонській області: