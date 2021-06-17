На Херсонщині пенсіонер влаштував стрілянину та помер [ Редактировать ]
Поранив перехожих і застрелився сам. У поліцію міста Олешки на Херсонщині повідомили, що двоє закривавлених молодиків біля скверу просять про допомогу. А неподалік лежить тіло пенсіонера. З'ясувалося, що двоє друзів відпочивали на лавці у сквері.
До них підійшов літній чоловік із рушницею і вистрелив їм по ногах. А потім, з необережності, поцілив собі в стегно. Від крововтрати стрілець помер. Хлопці у лікарні. Мотиви вчинку пенсіонера з'ясовує поліція.
Постраждалий:
Схватился за ногу, лег на скамейку говорю, что вы творите, вы что гоните, и он подбегает. "Я тебя научу" и бу-бух! Произошел выстрел второй. - Чем он вас ударил? - Ружьем.
Тетяна Скуба, речниця ГУ Нацполіції в Херсонській області:
За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження. З місця події вилучені обріз та інші речі, які направлені на дослідження. Крім того, під час обшуку за місцем помешкання померлого слідчі виявили набої, аналогічні до тих, що вилучені з місця події. Нині встановлюються всі обставини події.
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