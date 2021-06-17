Коли зістрижене зважили - вийшло майже шість кілограмів

В лондонському звіринці верблюдам зробили стижку. Доглядачі зоопарку допомогли тваринам на прізвиська Генгіз та Ноемі позбутися зайвого хутра. Узимку та навесні тварин не стрижуть, бо вони можуть застудитися.

А влітку шерсть сама починає відпадати. Коли зістрижене зважили - вийшло майже шість кілограмів.