У зоопарку Лондона влаштували барбершоп для верблюдів [ Редактировать ]
В лондонському звіринці верблюдам зробили стижку. Доглядачі зоопарку допомогли тваринам на прізвиська Генгіз та Ноемі позбутися зайвого хутра. Узимку та навесні тварин не стрижуть, бо вони можуть застудитися.
А влітку шерсть сама починає відпадати. Коли зістрижене зважили - вийшло майже шість кілограмів.
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