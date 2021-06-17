Спека накрила США: жителі Лос-Анджелеса штурмують пляжі [ Редактировать ]
Рекордна спека на півдні Сполучених штатів. Надвисокі температури фіксують від національного парку "Долина смерті" та Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса. Як американці переживають небувале потепління, та де ще у світі зашкалюють стовпчики термометрів - далі у нашому сюжеті.
Туристи по черзі фотографуються біля температурного табло. Позначка "54" у національному парку "Долина Смерті" цьогоріч з'явилася вперше.
Еббі Вайнс, представниця національного парку "Долина Смерті":
Надто рано для такої погоди, хоча ми й відомі своєю спекою. Чекаємо, чи вдастся побити рекорд, встановлений 1913 року.
Майже століття тому у цьому регіоні зафіксували рекордні 57. Відтоді гарячіше не було жодного разу. Даг Каммінгс приїхав сюди на екскурсію разом з дружиною. Обоє з північного штату Вермонт. Святкують 25 річницю шлюбу. Чоловік зізнається: такої спеки не очікував, але кожна крапля поту варта побачених краєвидів.
Даг Каммінгс, турист зі штату Вермонт:
Гаряче! Тепер розумію, чому так важливо постійно пити воду. У моєму віці, мені 56 років, стрибати з пагорба на пагорб у таких умовах дуже важко.
Звикнути до високих температур важко й місцевим. Вілла Альфорд живе в долині майже все життя і досі дивується, коли стовпчики термометрів піднімаються вище 50 градусів.
Вілла Альфорд, місцева жителька:
Мені важко щоліта. При цьому до певної температури я почуваюся комфортно. Та, коли більше 48 - мені не дуже добре.
В американській столиці розваг - Лас-Вегасі ситуація не ліпша. Але там туристів рятують басейни й прохолодні трунки, що ллються рікою.
Трохи прохолодніше у Лос-Анджелесі. Там температура повітря сягнула 41 градуса. Люди масово посунули на пляжі.
Тайлер Нолан, житель Лос-Анджелеса:
Так, пляж - це місце, яке допомагає впоратися зі спекою. Ви просто заходите у воду - і вам стає легше. Однак зараз дуже гарячий пісок. І взагалі - скрізь надто спекотно.
Ейвері Блеквел, відпочивальник:
Я насолоджусь сонечком! Кажуть, мелатонін корисний. Промені мене любить, не шкодять і прокачують мою імунну систему. Не маю жодних нарікань!
Гаряче нині і в Європі. 34 градуси вище нуля зафіксували у Парижі. Через пандемію басейни в мегаполісі закриті. Тож містяни рятуються від спеки вздовж каналу Сен-Мартен.
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