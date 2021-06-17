56 лет назад на калифорнийском озере Фолсом случилась жуткая и таинственная авиакатастрофа, жертвами которой стал экипаж из трех человек. Ее особенность в том, что после падения самолета в воду его обломки впоследствии так и не были найдены, как и тела погибших. Подводные поиски, проводившиеся годами, не увенчались успехом.

Как сообщает The Sun, на днях удалось пролить свет на полувековую загадку – рыбаки случайно обнаружили тело одного пилота и части самолета. Двое мужчин на озере тестировали свои подводные гидролокаторы, и случайно обнаружили обломки в одной из самых глубоких точек водоема.

Сонар обнаружил обломки, возрастом 56 лет

"Объект странной формы" покоился на глубине 48 метров. Тайлер Аткинсон и Джефф Райли тестировали сонар от компании Seafloor Systems.

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Гидролокаторам помогла жара, снизившая уровень воды, что дало четкие изображения обломков самолета с пропеллером и крыльями. Самолет был обнаружен в нескольких километрах от места падения – он врезался в озеро после столкновения в воздухе с другим воздушным судном в новогодний день 1965 года.

Последний раз поиски тел пропавших без вести жертв проводились совсем недавно – в 2014 году, но безуспешно.

Обломки на дне озера на глубине 48 метров

Хотя самолет действительно соответствует форме пропавшего Piper Comanche 250, бортовой номер не был обнаружен, поэтому открытие пока не может быть официально подтверждено.

На обломках не было обнаружено никаких тел, но расследование будет продолжено. Поисковые работы могут начаться, когда уровень воды в озере снизится еще сильнее.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на Google картах обнаружен загадочный "металлический объект", напоминающий НЛО. Также недавно военные летчики признались о существовании НЛО.