Актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов официально оформили развод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бракоразводный процесс длился почти четыре месяца. Дочь звездной пары Настя останется с матерью, о том, как будет поделено имущество, не сообщается. Вероятно, теперь Асмус и Харламов будут делить совместно нажитое в суде.

"Бульдог" Харламов признавался, что они "разные люди", а их чувства с Кристиной со временем ослабли. Вместе с тем адвокат Асмус Марина Дубровская заявила изданию "СтарХит", что решение о разводе приняла актриса.

В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина. Игорь (настоящее имя Харламова - ред.) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года (когда мы уже активно находились в суде) пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили в браке семь лет и воспитывают совместную дочь. О разводе они объявили в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов сорвал джекпот в 317 тысяч евро.