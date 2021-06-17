В пятницу, 18 июня, в ряд областей Украины ожидаются сильные ливни со шквалами и градом. При этом температура повысится почти до 30 градусов, но жарко будет не везде. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, южный циклон снова периодическими будет поливать дождями юг, восток и центральные области.

"Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквал и град. В западных и северных областях Украины непогоду завтра будет сдерживать антициклон на имя Zoe", - говорится в сообщении.

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Осадки на западе и севере завтра маловероятны, но часть юго-запада и Киевской области может все же зацепить дождями.

Температура в пятницу будет высокой. Днем столбики термометров поднимутся до +24+29 градусов, но в областях с дождями - на юге и востоке - будет прохладнее, +20+24.

"Зеленые праздники будут в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на Юге, Западе и в центральной части", - прогнозирует синоптик. А вот следующая неделя будет жаркой - с +30 градусов и даже выше.

По словам Диденко, в Киеве 18 июня будет жарко - до +28 градусов.

"О серьезных дождях завтра речь не идет, разве что все же качнется ближе южная непогода и заденет локально дождями несколько районов", - добавила синоптик.

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