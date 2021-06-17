Произошедший сегодня в Верховной Раде Украины беспрецедентный и вопиющий по своей дикости инцидент наглядно демонстрирует методы, которые нынешняя власть взяла на вооружение для борьбы со своим главным политическим противником – "Оппозиционной платформой – За жизнь". Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с парламентской трибуны призвал к террору и убийствам членов ОПЗЖ.

Политика насилия в отношении несогласных с правящей партией, внесудебных преследований по политическим мотивам считается допустимой и, даже, одобряется "Слугой народа". Это уже вылилось в закрытие независимых телеканалов, в многочисленные уголовные дела в отношении членов, сторонников «Оппозиционной платформы – За жизнь» в целом и председателя ее Политсовета Виктора Медведчука в частности. А теперь уже озвучен и тезис о массовых убийствах политических оппонентов власти.

Сегодняшний случай в Верховной Раде должен стать тревожным сигналом для украинских граждан, правозащитников, да и для всего мирового сообщества. Ведь он продемонстрировал, что Потураев и поддержавшие его радикально настроенные деятели в парламенте используют свои служебные полномочия для подрыва основ конституционного строя демократического государства и пытаются таким образом "легализовать" идею кровавой расправы над политической оппозицией.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что не намерена оставлять без внимания эту вопиющую ситуацию. Депутаты фракции ОПЗЖ требуют надлежащей реакции правоохранительных органов на произошедшее событие и юридической оценки заявлений депутата Потураева.

Уверены, что в связи с открытым призывом к политическому террору Никита Потураев более не может занимать пост главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и должен быть немедленно отправлен в отставку. Если этого не произойдет, то это станет свидетельством того, что парламент Украины и фракция "Слуги народа" поддерживают заявленные им идеи террора и применение насилия к политическим оппонентам, поощряют его призывы к кровопролитиям и прямо подталкивают радикальные уличные организации к осуществлению террористических актов.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"