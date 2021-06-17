Війна на Донбасі: українські військові забезпечують мирних жителів питною водою [ Редактировать ]
Нову добу на фронті супротивник розпочав з мінометного обстрілу зі 120 калібру гатив по наших позиціях біля Пісків. Напередодні поблизу Луганського один армієць зазнав осколкового поранення. Його евакуювали до шпиталю. Нині стан здоров'я бійця - задовільний.
На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Загалом минулої доби - 9 порушень режиму тиші. Втрат у війську немає. Наш кореспондент Ігор Левенок побував на позиціях армійців у Приазов'ї.
Селище Водяне у Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям. П'ятнадцять кілометрів від Маріуполя. Та дістатися до селища не так просто. Цей єдиний шлях прострілює супротивник.
Микола Земляний, голова Військово-цивільної адміністрації:
Було завдання посипати дорогу шлаком. Я вже підготував 5 тисяч тонн шлаку, але не підписаний режим тиші. Та сторона не погоджується і ми нічого робити не можемо.
До війни у Водяному здебільшого селилися дачники. Бувало, що в селищі мешкало до двох тисяч людей. Нині лишилося - дев'ятеро. Лінія фронту поруч. Електрика з перебоями. Та найбільше лихо - тут немає питної води.
Геннадій Родіонов, житель Водяного:
Вода в колодцах практически у всех исчезла, вот только у Зои вот здесь вот у нее немножко вот так осталось.
Тож забезпечити людей водою взялися армійці.
Сергій, офіцер Військово-цивільного співробітництва:
Люди проживають під систематичними обстрілами з боку супротивника, намагаємося їх підтримувати, адже як би там не було це наші громадяни за яких ми несемо відповідальність.
Життя в постійному передчутті небезпеки. Гуманітарну місію зустрічають усі дев'ять жителів. І навіть тепер стрілянина не вщухає.
Оооо, ну от тільки що ви стали свідками порушення режиму тиші, тобто бачите самі, що це активний процес і вони ніколи не зупиняються.
Автомати й кулемети армійці вже навіть зброєю не вважають. Інша річ, коли ворог поливає селище з мінометів та артилерії. Порівняно із цим, кажуть бійці, нині це ще яке-не-яке затишшя.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
З тієї сторони тут працює також артустановка нона, періодично завдаючи руйнувань населеному пункту.
Зупинити ворога. Цього прагнуть і військові, і мирні жителі. Навіть тут, майже в повній ізоляції, люди стежать за новинами. Кажуть, добре було б, якби переговорники в Женеві і про мир в Україні домовились.
Геннадій Родіонов, житель Водяного:
Тоесть предложение с одной стороны, ответ с другой и должны быть какие-то компромисние решения. Если бы тот сказал, что не стрелять, то наверняка бы стрельба прекратилась. Ну, дай Бог если би так случилось…
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