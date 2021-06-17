Майже 300 тисяч нових випадків зараження COVID-19 зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалося понад 177 мільйонів людей. Померли три мільйони 850 тисяч осіб.

Німеччина, де скасували більшість карантинних обмежень, оголосила, що її вакцина проти коронавірусу - "Кьюр-Вак" не пройшла випробувань виявилася ефективною лише на 47 відсотків. Тож її не колотимуть. Українців, які працюють на сезонних роботах у Фінляндії, імунізуватимуть на місці. Таку рекомендацію оприлюднило фінське МОЗ.