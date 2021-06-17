Правоохранители в Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежавший лицу, которое находится в розыске. Инцидент произошел в селе Бобровское Северодонецкого района.

Мужчину подозревают в организации террористической группировки. Чтобы провести мероприятия по обыску, в жилище фигуранта отправили целый батальон полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты:

20 ручных гранат;

20 детонаторов;

Реактивные противотанковые гранатометы РПГ-18 и РПГ-22;

Более 4200 боеприпасов калибра 9 мм, 5,45 мм и 7,62 мм.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Приморском районе города Мариуполя сотрудники правоохранительных органов нашли тайник, где находилось оружие и боеприпасы. В настоящее время правоохранители занимаются розыскными действиями, устанавливают лиц, которые причастны к организации тайника, а также досудебным расследованием.

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