Кулеба пояснил давление Украины на НАТО [ Редактировать ]
Украина усиливает словесное давление на НАТО, потому что страна остается "в вакууме безопасности". Даже в то время, как страна борется с боевиками на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы не являемся членами какого-либо альянса безопасности... Так что да, мы - нация, отчаянно ищущая безопасности. И это побуждает нас быть активными, настойчивыми, если позволите", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что Киев разочарован явным нежеланием некоторых европейских членов НАТО - стремящихся не раздражать Москву - принять Украину.
По его словам, даже президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявив о поддержке территориальной целостности Украины, заявил, что Украина должна искоренить коррупцию и соответствовать другим критериям, прежде чем она сможет вступить в альянс.
Ранее Кулеба заявил, что пришло время заставить Россию уйти из Украины.
по теме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена
Владимир Зеленский прокомментировал перспективы Украины в НАТО, отметив, что государство достойно того, чтобы быть в равных условиях с другими странами
На саммите НАТО в Брюсселе не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов в Альянс
Президент США Джо Байден собирается обсудить предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите НАТО "за закрытыми дверями"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России