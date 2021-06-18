ВООЗ вивчає новий "лямбда-коронавірус" [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу вивчають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Його виявили в Латинській Америці - мутація отримала назву "Лямбда". Наскільки він заразний і небезпечний - висновку ще не має.
Уперше його виявили торік у серпні в Перу. Понад 80 відсотків усіх зафіксованих там випадків інфікування припали саме на цей штам.
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