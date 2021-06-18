Наскільки він заразний і небезпечний - висновку ще не має

Новий штам коронавірусу вивчають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Його виявили в Латинській Америці - мутація отримала назву "Лямбда". Наскільки він заразний і небезпечний - висновку ще не має.

Уперше його виявили торік у серпні в Перу. Понад 80 відсотків усіх зафіксованих там випадків інфікування припали саме на цей штам.