Містом ширився нестерпний сморід, який було чутно за кілометри

Восьмеро людей отруїлися через витік невідомої речовини в Івано-Франківську. Їх ушпиталили. Містом ширився нестерпний сморід, який було чутно за кілометри. У поліції розслідують, звідки взагалі взялася отрута. Як зараз почуваються постраждалі та чи безпечно в місті - з'ясовували наші кореспонденти.

Дуже перелякалися, бо багато людей було тут, всі в ночнушках повибігали.

Пані Ілона каже: саме збиралася спати, як почула крик сусідів. Вибігла на вулицю і відразу відчула різкий запах.

Ілона Мішаріна, жителька Івано-Франківська:

У мене, наприклад, в грудях дуже тиснуло, кашляла, не могла чим дихати, я аж плакала, ми не знали, куди діватися…

Рятувальники розповідають: опівночі до них масово посипалися телефонні дзвінки від схвильованих містян. Телефонували з різних будинків та вулиць, і всі скаржилися на сморід. Декому знадобилась медична допомога.

Ігор Влізло, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради:

Внаслідок поки що не встановлених причин отравилися 8 дітей.

Усі учні місцевого коледжу, які мешкають у гуртожитку. Троє ушпиталених у тяжкому стані.

Ярослав Криштафович, завідувач відділення для дітей з ураженням ЦНС Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні:

Потьмарена свідомість, блювота, загальна слабість. Це діти які пішли в реанімацію. Стан дітей при поступ був важкий і середнього ступеня. По лабораторних даних це середній ступінь тяжкості інгаляційне отруєння. Отруєння невідомою поки що речовиною, ми категорично поки не можемо сказати.

Тетяна одна з постраждалих. Розповідає: різкий запах газу в гуртожитку відчули об одинадцятій вечора.

Тетяна Квецько, постраждала:

У мене в кімнаті вікна були закриті, взагалі не було чути. Я виходжу на коридор і тут такий дуже різкий запах таке ніби на газовій плиті відкрив газ і чути таким запахом на цілий гуртожиток, це по всіх поверхах.

Мешканців гуртожитку та сусідніх будинків евакуювали. Та вже за кілька годин людям дозволили повернутися додому.

Василь Мацалак, начальник Івано-Франківського районного управління ДСНС:

Працювали лабораторії хіміки-геодезометристи, які обстежували всі ці приміщення, прилеглі будинки, і території, і після обстеження було дано дозвіл для того, щоб люди, мешканці і в тому числі і діти - засилилися в приміщення.

Надзвичайники ще вночі перевірили всі автозаправні станції поблизу гуртожитку. Але жодних проблем не виявили. Міські газовики теж не знайшли витоку.

Андрій Струк, начальник Івано-Франківського відділення АТ "Івано-Франківськгаз":

Ми обстежили всі мережі і далі продовжуємо обстеження, витоку газу природного газу немає. Ні в тому приміщенні того гуртожитку де були діти, ні на розподільних міських мережах.

Експерти припускають - імовірно, отруєння сталося через одорант - безбарвну прозору рідину, яку додають до газу, щоб надати йому запаху. У невеликих кількостях вона не шкідлива.

Василь Мацалак, начальник Івано-Франківського районного управління ДСНС:

Або здійснювалося перевезення одоранту, або відбулася розгерметизація його або перевезення тари, яка вже була використана відповідними організаціями, які здійснюють утилізацію цієї тари.

Поліцейські виявили на камерах відеоспостереження авто, на якому було маркування про перевезення небезпечного вантажу. А в місті зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, яка має встановити, хто саме завіз небезпечну речовину в місто. Результати обіцяють оприлюднити наступного тижня.