Діснейленд Парижа відкрився після карантину [ Редактировать ]
У Парижі після піврічної паузи запрацював Діснейленд. У Франції цю подію назвали "відродженням національного туризму". Про емоції людей і атмосферу розважального парку - Володимир Кулаков.
Ми приїхали на відкриття Діснейленду!
Ми дуже-дуже щасливі!
"Під замком" паризький Діснейленд перебував упродовж семи місяців! Усе через пандемію. І щойно у Франції оголосили про послаблення карантинних обмежень - двері парку розваг відчинили для всіх охочих. І відвідувачі, і працівники одностайно вигукнули - "Нарешті!"
І дітлахи, і дорослі отримали змогу знову побачити своїх улюблених мультиплікаційних героїв. Це і Міккі та Мінні Мауси, і Гуфі, і бурундуки. Усі вони зустрічали людей на вході до Діснейленду.
Запрацювали всі атракціони та розваги. А керівництво парку навіть заявило - відкриття Діснейленду ознаменувало початок відродження туризму як у Парижі, так і в усій Франції.
Наташа Рафальські, директор Діснейленду:
Я знаю, як усі ми чекали цього моменту після такої безпрецедентної паузи. Туризм, зокрема й за межами нашого парку, нарешті відновився. Відкриття Діснейленду - це початок нового етапу в цій сфері. Робота ресторанів, готелів та решти закладів - важлива для всіх нас.
Самі ж відвідувачі на відкриття парку розваг відповідають коротко - "усі дуже щасливі"!
Емеліна Нзалаканда, відвідувачка:
Я зворушена. Здається, чекала цієї миті все своє життя. Ці місяці виявилися доволі важкими. А тепер ми знову можемо радіти, бачачи щасливих людей довкола. Це - надзвичайно.
Леа Леру, відвідувачка:
Тут, у парку, особлива атмосфера. Як на мене, для людей це дуже важливо. Ніби знову все повертається до звичного життя, як було раніше.
Протиепідемічні вимоги в Діснейленді повністю не скасували. Носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції досі обов'язково. Втім, люди зазначають з такою атмосферою в цьому парку дотримуватися правил значно легше.
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