У Парижі після піврічної паузи запрацював Діснейленд. У Франції цю подію назвали "відродженням національного туризму". Про емоції людей і атмосферу розважального парку - Володимир Кулаков.

Ми приїхали на відкриття Діснейленду!

Ми дуже-дуже щасливі!

"Під замком" паризький Діснейленд перебував упродовж семи місяців! Усе через пандемію. І щойно у Франції оголосили про послаблення карантинних обмежень - двері парку розваг відчинили для всіх охочих. І відвідувачі, і працівники одностайно вигукнули - "Нарешті!"

І дітлахи, і дорослі отримали змогу знову побачити своїх улюблених мультиплікаційних героїв. Це і Міккі та Мінні Мауси, і Гуфі, і бурундуки. Усі вони зустрічали людей на вході до Діснейленду.

Запрацювали всі атракціони та розваги. А керівництво парку навіть заявило - відкриття Діснейленду ознаменувало початок відродження туризму як у Парижі, так і в усій Франції.

Наташа Рафальські, директор Діснейленду:

Я знаю, як усі ми чекали цього моменту після такої безпрецедентної паузи. Туризм, зокрема й за межами нашого парку, нарешті відновився. Відкриття Діснейленду - це початок нового етапу в цій сфері. Робота ресторанів, готелів та решти закладів - важлива для всіх нас.

Самі ж відвідувачі на відкриття парку розваг відповідають коротко - "усі дуже щасливі"!

Емеліна Нзалаканда, відвідувачка:

Я зворушена. Здається, чекала цієї миті все своє життя. Ці місяці виявилися доволі важкими. А тепер ми знову можемо радіти, бачачи щасливих людей довкола. Це - надзвичайно.

Леа Леру, відвідувачка:

Тут, у парку, особлива атмосфера. Як на мене, для людей це дуже важливо. Ніби знову все повертається до звичного життя, як було раніше.

Протиепідемічні вимоги в Діснейленді повністю не скасували. Носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції досі обов'язково. Втім, люди зазначають з такою атмосферою в цьому парку дотримуватися правил значно легше.