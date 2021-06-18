Дискусія Байдена та Путіна під час перемов була конструктивною

Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії й Афганістану сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник Держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.

Вона додала - дискусія Байдена та Путіна під час перемов була конструктивною, однак досягнуті в Женеві домовлености ще треба втілити в життя. Бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна.

Насамкінець Нуланд зазначила Вашингтон прагне передбачуваних відносин із Москвою, однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну.