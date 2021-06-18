Ціль амбітна - посадити перший літак уже за два місяці

Український Донбас іноді порівнюють із Нагірним Карабахом. Звісно, історія та природа цих конфліктів геть різна. Але спільне є це сотні тисяч переселенців, заміновані території та зруйновані міста.

На сході України війна триває. Нагірний Карабах нарешті повертається до мирного життя. Як саме? І чому варто повчитися нам. Дивіться в матеріалі Ірини Баглай.

Нас зустрічає повний тезко азербайджанського президента - Ільхам Алієв. Він вимушений переселенець. Цю квартиру отримав від держави - півтора року тому. Чотирикімнатна, з ремонтом.

З рідного Фюзулі родина Алієвих із дітьми тікала під вогнем.

Ільхам Алієв вимушений, переселенець:

Був дуже запеклий бій, ми змогли врятувати тільки дітей. Зовсім маленького сина й дочку. Один рік і півтора року їм було. Все, що було, залишилось там.

Майже тридцять років поневірянь. Коли шестеро людей мешкали на 5 квадратних метрах - роками. А до того, як і сотні тисяч інших родин, у наметах і товарних вагонах. Нині ж триста тисяч переселенців живуть у 115 таких селищах. Житло дала держава. Ще взяла на себе сплату комуналки й працевлаштування.

Равшан Рзаєв, голова Комітету зі справ біженців та вимушених переселенців:

В основном они занимаются сельским хозяйством, ковроткачеством ювелирных изделий поскольку это было заложено у них испокон веков. Поначалу идет обучение потом создается место чтобы они смогли чем то заняться, а те кто наловчились выдается им станки к примеру для ковроткачества они продолжают работу

Та хоча й держава дала житло, жителі звільнених територій будь-якої миті готові - повернутися на голу, але рідну землю.

Ільхам Алієв:

Не надо, там лучше ні дом нічого не хочу... К себе домой хочу домой. Это мать, все там есть.

А це вже звільнене рідне для Ільхама Фюзулі. Вірніше, те, на що його перетворила війна. Спустошена земля була буферною зоною. Азербайджанці готові з нуля відбудовувати свої оселі. Та цивільних поки що сюди не пускають. Бо вся територія всіяна мінами.

Рахман Гаджиїв, голова правління Фонду відродження Карабаху:

Только в агдамском районе было установлено 97 тысяч мин.

Азербайджанці люблять будувати, так вони самі пояснюють мені вражаючі темпи зведення міжнародного аеропорту. Ось як починався національний проєкт Великого повернення й відродження Нагорного Карабаху. Ці кадри на цьому ж місці тільки три місяці тому зняли наші журналісти. Тоді активно зачищали землю й дорогу.

А нині тут уже зведений каркас термінала, на фінальному етапі будівництво диспетчерської вежі, закінчують злітну смугу. Гуркіт та постійний рух робота тут не зупиняється. Ціль амбітна посадити перший літак уже за два місяці.

Валех Амирасланов, представник Азербайджанських авіаліній:

Будет готово к 5 сентябрю со всеми вспомогательными сооружениями. Для меня это гордость, что я работаю здесь у меня будет какой то труд для восстановления карабаха

Аеропорт Фюзулі президент Азербайджану назвав воротами в Нагірний Карабах. А в самому Карабаху планують звести ще 2 аеропорти.

Рахман Гаджиєв, голова правління Фонду відродження Карабаху:

В Карабахе будет задан тренд будет поставлена планка выше даже чем в остальной части Азербайджана мы будем строить умные деревни, умные города.

Будувати швидко, якісно й одночасно кілька об'єктів - доказ рішучості Азербайджану у здійсненні цього плану в мене за спиною. Це перший об'єкт, зведений менш ніж за пів року. Фюзулійська електростанція, яка забезпечуватиме електроенергією не лише аеропорт, саме місто Фюзулі, а й навколишні села.

А в серпні обіцяють відкрити автошлях, який вестиме в місто Шуша. Відродити Карабах це не лише національна ідея Азербайджану. Про повну підтримку в усіх сферах заявив Президент Туреччини. Ердоган та Алієв скріпили підписами союз країн під час візиту до Шуші.