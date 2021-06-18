На засіданні РНБО розглядають стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України [ Редактировать ]
Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони в ці хвилини триває в Офісі Президента України. На порядку денному - стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу держави, застосування персональних санкцій та доповідь Голови Держслужби геології та надр України. І ще одне питання розглянуть у таємному режимі.
Про підсумки засідання звітуватиме секретар Радбезу Олексій Данилов.
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