З ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня у Солом'янському районі Києва відкриється школа після реконструкції.

За словами міського голови, це буде перший освітній заклад столиці, де є енергонезалежна система опалювання. Вода у будівлі нагрівається завдяки ґрунтовим тепловим насосам. Нова школа розрахована на 425 учнів.

А ще Віталій Кличко похвалився досягненнями столичної влади у сфері підтримки освітян.

Віталій Кличко, Київський міський голова: