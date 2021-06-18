У Києві після реконструкції відкриється унікальна школа - Віталій Кличко [ Редактировать ]
З ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня у Солом'янському районі Києва відкриється школа після реконструкції.
За словами міського голови, це буде перший освітній заклад столиці, де є енергонезалежна система опалювання. Вода у будівлі нагрівається завдяки ґрунтовим тепловим насосам. Нова школа розрахована на 425 учнів.
А ще Віталій Кличко похвалився досягненнями столичної влади у сфері підтримки освітян.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Середня заробітна платня директорів столичних шкіл та їх заступників у першому півріччі цього року складала від 25 - до понад 30 тисяч гривень. Як це нам вдалося? Вже не перший рік Київ виплачує керівникам закладів загальної середньої освіти надбавки за інтенсивність роботи, що сягають до 70 відсотків.
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