Як провести відпустку, аби після неї знову не знадобився відпочинок? Психологи стверджують - тут є певні рекомендації. І скористатися ними можна хоч на курорті, хоч удома.

Лазурове море, гарячий пісок, екзотичні готелі та нові емоції... Це, напевно, відпустка мрії кожного українця. Яка не завжди втілюється в ритми сучасного міського життя.

Последний раз в отпуске я был лет пять назад!

І є такою далекою від реалій справжнього українського села!

Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:

В селі отпуска немає!

Ми поцікавилися, як українці відпочивають у середмісті мегаполісу.

Необходимо выйти на природу.

Тож як відпочивають у селі?

Лілія, жителька села:

Ви що, я нікуди не їду, я не виїздна, ні! То корова держала, бо корова - як дитина!

Водойми, парки,сквери та алеї. Зон для відпочинку у Києві предостатньо. Вибір є навіть у жителів спальних районів столиці. Саме в такому районі живе Кирило. Чоловік працює в будівельній галузі. Його щільному графіку не завадив навіть карантин.

Кирило Зубенко, киянин:

Работаю с 8 - до 8 в последнее время, 6 дней в неделю, остается один выходной, как бы времени на отдых не так уж и много.

Та Кирилу пощастило. Під його багатоповерхівкою є і озеро, і сквер. Тож, у свій вихідний можливістю вийти на вулицю чоловік не нехтує. Каже, саме так "перезавантажується".

Кирило Зубенко, киянин:

Отдых у меня - либо прогулки, либо я люблю рисовать - это меня разгружает, настраивает на новую какую-то волну.

Що ж до відпустки, Кирило її навіть не планує. Жартує: достатньо провести хоча б один "ідеальний вихідний".

Кирило Зубенко, киянин:

Это когда телефон сломался, никто не звонит, ты можешь полдня полежать поваляться, полдня погулять, и в конце дня сесть порисовать и почувствовать себя совершенно другим человеком, готовым к новому трудовому дню.

А це Кіровоградщина, село Олексіївка. У місцевих роботи не просто багато. Тут вона майже 24 години на добу.

Оце так і работаю - навушники, музика, два рядка між ноги кукурудзи і голос разрабатується.

Без моря, але щаслива. Про те, що колись зовсім молодою проміняла міське життя на сільське - Лілія не шкодує... Після одруження переїхала до чоловіка в село.

Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:

Була корова, корову продали, кури і візьмемо ще каченят. Немає вже сил тих корів тримати, вже все! Тримали 25 років, уже отак, у мене вправи - довільні. Вправи: город - у мене там "фітнес центр", ну і кури!

Поняття "відпустка" в селі не існує, тут робота є завжди: і взимку, і влітку. Тобто - цілий рік. На двох з чоловіком у Лілії гектар городу, господарство, а донедавна було ще й дві корови!

Отут гульки в саду, не треба ніякої природи, не треба нікуди по кущах лазить, отут все, воно викошене, все чисте.

На морі подружжя було тільки раз - у Коблевому.

Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:

Я перший раз була на морі. Ото теля перший раз випустиш, воно бігає - ото я на морі. Стидно роздягтися, ходять же там роздягнені, мені соромно, я комплексую, бо я ж не була, медузи побачила, це ж там крику було.

І найближчий відпочинок на Лілію найімовірніше чекає взимку.

Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:

Я люблю зиму, коли пухнастий сніг, не мете, нічого і я сиджу, в'яжу, або ковбики - оце у мене вихідний день. Кіно якесь загуглю, оце да, оце релакс, оце відпочинок!

Та запорукою справжнього відпочинку хоч у відпустці, хоч на вихідних - є не довкілля, а правильний настрій, - кажуть психологи.

Олена Рихальська, психологиня:

Каждому человеку необходимо отдавать себе отчет, что отдых - это снятие ответственности. Я отдохнул - когда я просто сделал что-то другое. Если я всю жизнь катался на велосипеде - мне нужно проехать на машине. Чего вы не хотели - попробуйте, если вы не хотели гулять по лесу - вам в лес!

Ще одна умова для успішного відпочинку - зміна локації.

Олена Рихальська, психологиня:

Когда мы находимся дома и думаем, что это отдых - это не отдых. Почему даже в Европе принято понятие уик-енда? Потому что мы уходим из домашней ситуации, в которой мы не расслабляемся - "холодильник-стол-телевизор".

Так, на думку психологів, ви наберетеся сили, а найважливіше - на довгий час отримаєте заряд енергії.