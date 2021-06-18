Ідеальна відпустка: як з цікаво і з користю провести літній відпочинок [ Редактировать ]
Як провести відпустку, аби після неї знову не знадобився відпочинок? Психологи стверджують - тут є певні рекомендації. І скористатися ними можна хоч на курорті, хоч удома.
Лазурове море, гарячий пісок, екзотичні готелі та нові емоції... Це, напевно, відпустка мрії кожного українця. Яка не завжди втілюється в ритми сучасного міського життя.
Последний раз в отпуске я был лет пять назад!
І є такою далекою від реалій справжнього українського села!
Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:
В селі отпуска немає!
Ми поцікавилися, як українці відпочивають у середмісті мегаполісу.
Необходимо выйти на природу.
Тож як відпочивають у селі?
Лілія, жителька села:
Ви що, я нікуди не їду, я не виїздна, ні! То корова держала, бо корова - як дитина!
Водойми, парки,сквери та алеї. Зон для відпочинку у Києві предостатньо. Вибір є навіть у жителів спальних районів столиці. Саме в такому районі живе Кирило. Чоловік працює в будівельній галузі. Його щільному графіку не завадив навіть карантин.
Кирило Зубенко, киянин:
Работаю с 8 - до 8 в последнее время, 6 дней в неделю, остается один выходной, как бы времени на отдых не так уж и много.
Та Кирилу пощастило. Під його багатоповерхівкою є і озеро, і сквер. Тож, у свій вихідний можливістю вийти на вулицю чоловік не нехтує. Каже, саме так "перезавантажується".
Кирило Зубенко, киянин:
Отдых у меня - либо прогулки, либо я люблю рисовать - это меня разгружает, настраивает на новую какую-то волну.
Що ж до відпустки, Кирило її навіть не планує. Жартує: достатньо провести хоча б один "ідеальний вихідний".
Кирило Зубенко, киянин:
Это когда телефон сломался, никто не звонит, ты можешь полдня полежать поваляться, полдня погулять, и в конце дня сесть порисовать и почувствовать себя совершенно другим человеком, готовым к новому трудовому дню.
А це Кіровоградщина, село Олексіївка. У місцевих роботи не просто багато. Тут вона майже 24 години на добу.
Оце так і работаю - навушники, музика, два рядка між ноги кукурудзи і голос разрабатується.
Без моря, але щаслива. Про те, що колись зовсім молодою проміняла міське життя на сільське - Лілія не шкодує... Після одруження переїхала до чоловіка в село.
Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:
Була корова, корову продали, кури і візьмемо ще каченят. Немає вже сил тих корів тримати, вже все! Тримали 25 років, уже отак, у мене вправи - довільні. Вправи: город - у мене там "фітнес центр", ну і кури!
Поняття "відпустка" в селі не існує, тут робота є завжди: і взимку, і влітку. Тобто - цілий рік. На двох з чоловіком у Лілії гектар городу, господарство, а донедавна було ще й дві корови!
Отут гульки в саду, не треба ніякої природи, не треба нікуди по кущах лазить, отут все, воно викошене, все чисте.
На морі подружжя було тільки раз - у Коблевому.
Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:
Я перший раз була на морі. Ото теля перший раз випустиш, воно бігає - ото я на морі. Стидно роздягтися, ходять же там роздягнені, мені соромно, я комплексую, бо я ж не була, медузи побачила, це ж там крику було.
І найближчий відпочинок на Лілію найімовірніше чекає взимку.
Лілія Ковтун, жителька с. Олексіївка:
Я люблю зиму, коли пухнастий сніг, не мете, нічого і я сиджу, в'яжу, або ковбики - оце у мене вихідний день. Кіно якесь загуглю, оце да, оце релакс, оце відпочинок!
Та запорукою справжнього відпочинку хоч у відпустці, хоч на вихідних - є не довкілля, а правильний настрій, - кажуть психологи.
Олена Рихальська, психологиня:
Каждому человеку необходимо отдавать себе отчет, что отдых - это снятие ответственности. Я отдохнул - когда я просто сделал что-то другое. Если я всю жизнь катался на велосипеде - мне нужно проехать на машине. Чего вы не хотели - попробуйте, если вы не хотели гулять по лесу - вам в лес!
Ще одна умова для успішного відпочинку - зміна локації.
Олена Рихальська, психологиня:
Когда мы находимся дома и думаем, что это отдых - это не отдых. Почему даже в Европе принято понятие уик-енда? Потому что мы уходим из домашней ситуации, в которой мы не расслабляемся - "холодильник-стол-телевизор".
Так, на думку психологів, ви наберетеся сили, а найважливіше - на довгий час отримаєте заряд енергії.
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