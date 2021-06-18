Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник ударив по українських позиціях із протитанкових гранатометів. Один із найгарячіших напрямків - Приазов'я.

Приазовський степ, передова під Маріуполем, - одна з найгарячіших ділянок фронту. Земля, яка рясно полита кров'ю українських солдатів. Два роки тому на цьому місці ворог підступно вдарив по машині медиків. Загинув водій та санінструкторка Ірина Шевченко. Днями на цій ділянці знову була втрата.

Надто важке поранення було, людина не вижила, досвідчений воїн був - ще з 2015 року.

За спинами наших армійців селище Водяне. Війна перетворила його на руїни. Сади та городи, тиша і спокій лишилися у минулому. Тепер тут "червона" зона бойових дій. Небезпека на кожному кроці. Дзижчать кулі і рвуться міни.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Вдень відносна тиша, але з настанням сутінок та настанням ночі, ворог застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та міномети калібру 82 та 120 міліметрів.

На позиціях нас супроводжує Сергій. Йому - 28 років. Родом з Луганська. Пішов захищати Україну ще у 2015 році, бо на власні очі бачив як чужинці поглумилися над його рідним містом.

Пусто, скучно, и серо. Все заводи разворовали! Завод имени Ленина патронный и машиностроительный - все на металл порезали, станки повывозили. Где людям работать?

До Луганська Сергій мріє повернутися понад усе. Каже, рідне місто йому часто сниться. До того ж хлопець певен - там вже давно зачекалися на Україну. І саме це його спонукало взяти зброю і піти на фронт.