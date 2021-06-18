В п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква назвав вимоги для того, щоб отримати ПДЧ ("План дій щодо членства") та згодом інтеграцію в НАТО.

По-перше, робити різницю між фактом членства і "Планом дій щодо членства", як програму дій, яка веде Україну до членства в НАТО.

"ПДЧ складається з річних національних програм, які насправді на сьогодні Україна виконує. Ми вже не один рік щорічно затверджуємо річні національні програми, які розробляється спільно з НАТО. В них зазначається, які реформи Україна має здійснити для того, щоб отримати спочатку ПДЧ, як необхідну передумову зараз для членства. Тому, фактично, ми вже працюємо по формату ПДЧ", - сказав він.

Також він розповів, що питання ПДЧ для України не знято на найближчі роки.

У наступному році буде наступний саміт НАТО, який, за нашою інформацією, відбудеться за участі держав-партнерів НАТО, зокрема України. Ми будемо готуватися до цього саміту. Давайте не жити дедлайнами. Життя після червня у сфері євроатлантичної інтеграції для України не закінчилось, так само як і для наших партнерів. Ми будемо продовжувати працювати з кожним з партнерів, з членів НАТО. Будемо продовжувати цю роботу.

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