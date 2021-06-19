Троицкая родительская суббота 19 июня: что нельзя делать и приметы дня [ Редактировать ]
За день до большого православного праздника Троицы будет Троицкая родительская суббота. Этот день выпадает на 19 июня.
Как известно, на родительскую субботу принято посещать храмы и молиться об усопших родственниках и близких людях, ставить свечи за их упокоение. А 20 июня отмечается День Святой Троицы (праздник Пятидесятницы) – сошествия Святого Духа на апостолов. Этот праздник христиане встречают с особой торжественностью.
В этот день принято передавать священнику записки с именами умерших близких вам людей. Также верующие могут поставить свечу на специальный квадратный подсвечник, который называют канун. Рядом с ним - столик, куда следует положить что-то из продуктов (хлеб, конфеты, крупы, красное вино). Их благословят и раздадут нуждающимся.
Принято в этот день также раздавать милостыню нуждающимся и просить у них помолиться за близких усопших людей.
После службы у верующих принято идти на кладбище, чтобы помолиться у могилы близкого человека. На кладбище следует зажечь свечу и просто помолчать у могилы близкого человека. Нужно вспомнить о нем и о его хороших поступках, а также помолиться об упокоении его души. Затем следует навести порядок на могиле. Церковь считает, что для усопшего это очень важно: крест на могиле должен быть чистым, окрашенным, ухоженным и стоять ровно.
Приметы и традиции в Троицкую родительскую субботу
- Ранее в народе веровали, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам. Отсюда произошла традиция украшать могилы свежей зеленью и убирать там накануне проводов. Ведь место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят о нем.
- Кроме того, считалось, что в субботу накануне Троицы русалки выходили из реки и качались на ветвях деревьев. Чтобы от них защититься на берегах жгли костры.
- А если в этот день шел дождь, люди верили, что будет большой урожай грибов и ягод, а лето будет жаркое.
Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу
- Считалось, что нельзя поминать самоубийц.
- Усопших нельзя поминать злыми словами.
- Еду на могилах тоже нежелательно оставлять.
- Также нельзя пить алкоголь рядом с могилами.
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