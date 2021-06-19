Под Днепром нашли мертвой пропавшую 15-летнюю девочку (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В городе Никополь Днепропетровской области на пустыре нашли тело 15-летней девочки, которую разыскивали пять дней. Об этом сообщает полиция области.
В поисках подростка принимала участие полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели и волонтеры.
По словам ее мамы, девочка ушла из дому вечером 14 июня и не вернулась. Поисковики проверяли вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться пропавшая.
В воскресенье, 19 июля, за одним из зданий в промышленной зоне Никополя девочка была обнаружена мертвой.
Разыскать ее тело помог кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Как ранее сообщали, под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Он не справился с управлением и на автомобиле улетел в кювет, в результате чего погибла его 28-летняя пассажирка.
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