В городе Березно Ривенской области у лесовоза во время движения отлетело колесо и попало в пешехода, оторвав ему руку. Мужчина скончался в больнице от потери и крови и шока. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

Медики, которые прибыли на вызов, диагностировали травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней трети плеча.

45-летнего пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Полицейские на месте происшествия установили, что во время движения по улице Корецкой у грузового автомобиля "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса, в результате чего был травмирован пешеход, который шел по тротуару.

Водитель грузовика - 40-летний житель Березно, по результатам освидетельствования на состояние опьянения был трезв. У него также отобрали образцы крови.

По факту смерти пешехода ведется досудебное расследование.

Напомним, что под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Он не справился с управлением и на автомобиле улетел в кювет, в результате чего погибла его 28-летняя пассажирка.