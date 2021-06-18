Под Ривне у лесовоза отлетело колесо и оторвало пешеходу руку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В городе Березно Ривенской области у лесовоза во время движения отлетело колесо и попало в пешехода, оторвав ему руку. Мужчина скончался в больнице от потери и крови и шока. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.
Медики, которые прибыли на вызов, диагностировали травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней трети плеча.
45-летнего пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, но спасти ему жизнь не удалось.
Полицейские на месте происшествия установили, что во время движения по улице Корецкой у грузового автомобиля "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса, в результате чего был травмирован пешеход, который шел по тротуару.
Водитель грузовика - 40-летний житель Березно, по результатам освидетельствования на состояние опьянения был трезв. У него также отобрали образцы крови.
По факту смерти пешехода ведется досудебное расследование.
Напомним, что под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Он не справился с управлением и на автомобиле улетел в кювет, в результате чего погибла его 28-летняя пассажирка.
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