В Одесі до Дня медпрацівника відкрили пам'ятник на честь Святителя Луки Кримського. Кошти на меморіал збирали усім містом. Хто саме допоміг?

Міська лікарня номер п'ять в Одесі, а поруч - храм Української Православної Церкви. Саме тут сьогодні відкрили пам'ятник Святителю Луці Кримському. На початку минулого сторіччя цей церковний діяч був богословом, хірургом, доктором медичних наук та рятував поранених на військових фронтах. Благословив пам'ятник Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел:

И сегодня мы справедливо приносим дань нашей любви, наше уважение, наше признание, нашу глубокую благодарность за его великий подвиг - как доктора медицинских наук, как врача и как святителя церкви Божьей!

Кошти на виготовлення пам'ятника збирало співтовариство медичних працівників та меценати - зокрема, Олександр Едельман: депутат Одеської міськради від "Опозиційної платформи - За життя". Благодійники та лікарі отримали сьогодні ордени та грамоти від церкви.

Олександр Едельман, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Для верующих Украинской Православной Церкви, которая сегодня подвергается гонениям, святитель Лука, который и сам подвергался страшным репрессиям, провел одиннадцать лет в лагерях и ссылках, является примером доброй воли и твердого стояния в вере. Святитель Лука говорил: в жизни есть два пути - есть путь добра и путь зла, и каждому из нас надо выбирать один из них. Я желают всем нам всегда быть на стороне добра.

Символічно, що пам'ятник Святителю Луці відкрили напередодні Дня медичного працівника.

Наталія Одарій-Захар'єва, директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА:

Я хочу привітати всіх медичних працівників, лікарів, медичних сестер, молодших сестер, охоронців, хто допомагав нам півтора цих року в цій важкій пандемії, і самий низький уклін тим, кого з нами немає. Це ті люди, хто дійсно цілодобово працювали саме в цю пандемію, захворіли і ми їх втратили.

А щоби у лікарів було якомога менше роботи - медики закликають населення вакцинуватися проти коронавірусу. В Одесі відповідні центри масового щеплення працюватимуть у понеділок протягом всього дня.