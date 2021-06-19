В Киеве из 7-го этажа многоэтажного жилого дома выпал 2-х летний ребенок и мгновенно погиб. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Страшная трагедия случилась в доме на улице Федоры Пушиной, 8. В роковой момент отец мальчика спал пьяный и не видел, что ребенок залез на подоконник открытого окна.

Жесть… Двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. К сожалению, без шансов. Со слов очевидцев, отец в это время спал пьяный дома. Информация уточняется.

Отмечается, что отцу погибшего малыша может грозить наказание в виде уголовной ответственности по статье за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Читайте также, в пгт Новогродовка Донецкой области годовалый малыш выпал из окна третьего этажа. Он находился дома с мамой, бабушкой и 7-летним братиком, мать со старшим ребенком находились в ванной комнате, а бабушка - у себя в комнате.

Кроме того, в Днепре 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа и осталась жива. Инцидент произошел, пока мама девочки была в ванной, ребенок в это время проснулся и пошел к окну, которое было приоткрыто. Девочка оперлась на антимоскитную сетку и улетела вниз.

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