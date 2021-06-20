Жан Клод Ван Дам у Києві, Джейсон Стетхем - в Одесі. І хоч після розпаду Союзу ми не можемо похвалитись світовими кіношедеврами, за останні кілька років Голлівуд, "Нетфлікс" та HBW буквально облюбували Україну. Навіть прямо зараз на Київщині зводять з нуля єврейське село. Це буде спільна українсько-французька картина про Другу світову війну.

Скільки заробляють українці на зйомках? І як вітчизняні чиновники заохочують закордонних режисерів?

Світло, камера, мотор - просто у вас під вікном. Україна перетворюється на знімальний майданчик світового рівня.

Это колоссальные бюджеты и это деньги, которые тратятся здесь, у нас в стране.

Де у нас знімають стрічки для Європи й Америки? І як Україні стати кіношною Меккою?

Це наша мрія - створити "Голлівуд".

Кримінальний бойовик "Перевізник-3", Джейсон Стетхем у головній ролі. За сценарієм - Будапешт, а насправді відчайдушні погоні фільмували в Одесі.

Стрічка про воїнів давнього Китаю - "Будинок літаючих кинджалів". Піднебесну відтворили... на Івано-Франківщині. При чому непередбачувана карпатська погода змусила авторів переписати сценарій. Доки знімали фінальну битву, зненацька пішов сніг - тож бій за сюжетом довелося розтягнути з осені аж до зими.

А це кадри з нового комедійного бойовика "Останній найманець" з Жаном Клодом Ван Даммом у головній ролі. Стрічка вийде на платформі "Нетфлікс" 30 липня. Дія розгортається в Парижі. Але якщо уважно придивитися... впізнаємо - київський Поділ.

А екстремальні автоперегони, вочевидь, влаштували поблизу однієї з промзон Києва.

Французьку столицю відтворюють київські клуби й спальні райони. Знімали й в історичному центрі. Тут ми зустрічаємося з Жанною - вона знялася в масовці "Останнього найманця" і працювала на одному кіномайданчику з голлівудською зіркою.

Жанна Яременко, акторка-аматорка:

Жан Клод Ван Дамм був саме тут, збивав на машині своїй, на таксі такому маленькому "Сітроені", збивав світлофор, був з вусами, постійно їх там підклеював, поправляв. Заборонено було знімати його, заборонено було підходити до нього, фотографувати.

Але кілька світлин зробила, не втрималася. Зйомки для жінки звична справа. Хоча акторкою Жанна себе не вважає. Каже, це - хобі, хоча й оплачуване. Завдяки незвичній східній зовнішності її часто кличуть зіграти невеликі ролі турецьких чи арабських жінок в іноземних стрічках, які знімають в Україні.

Жанна Яременко, акторка-аматорка:

Якщо в тебе типаж екзотичний - тобі більше платять, ніж українцям, досить достойна така оплата - від 800 грн і вище. Колись там і 3 тисячі знімальний день.

Раніше Жанна працювала на телебаченні - її помітили, покликали в кіно. Тепер у неї є свій менеджер, який пропонує роботу. Так потрапила і в "Останнього найманця" - на роль жінки з Марокко.

Жанна Яременко, акторка-аматорка:

Підбирали одяг нам, був кейтерінг, все було дуже серйозно, нам робили мейкап кожному, все мало бути без написів, повністю візуалізація Франції, Парижа

Юрій Артеменко - продюсер компанії, яка організувала зйомки "Останнього найманця" в Києві. Каже: такі проєкти - найкраща реклама для України.

Юрій Артеменко, продюсер компанії Apple Tree Vision:

Щойно стало відомо, що "Нетфілкс" знімає тут, а якщо "Нетфлікс" знімає, то це - лакмусовий папірець, значить можна тут знімати, до нас посипалися пропозиції про інші фільми.

Зараз компанія завершує роботу над двома французькими проєктами, і готується до зйомок ще одного. На майбутньому кіномайданчику побувала й наша знімальна група.

Це найновіше село в Україні, бо його лише тільки розбудовують, при чому з нуля. Але на карті воно ніколи не з'явиться, бо зводять його спеціально для зйомок кінофільму - нової стрічки Франції, Бельгії і України, яка називається "Шттл".

Так раніше називалися єврейські поселення. У фільмі все відбуватиметься в одному з них, у 1941 році. Саме тому будинки нові, а двері й вікна - старі.

Євгеній Шегай, продакшн-менеджер фільму "Шттл":

Мы сейчас пытаемся построить максимально приближенную версию этого поселка, аутентичность сохранить, сохранить те простые бытовые условия, которые были доступны на тот момент - это рынок, дальше у нас строится синагога и частные строения - это дома.

Знімати французький режисер Адрієн Волтер вирішив "одним кадром" - тобто майже без монтажних склейок. Для цього треба дуже багато репетицій. Почнуться вони вже за тиждень. Зазвичай у таких проєктах актори головних ролей, режисер, головний оператор - іноземці. А от решта дійових осіб, художники та асистенти - українці.

Юрій Артеменко, продюсер компанії Apple Tree Vision:

Наші оператори, режисери, помічники режисерів, асистенти, вся команда, яка працює - вона переймає іноземний досвід, якого в нас ще недостатньо, - у відомих фахівців кінематографії.

Але іноземні зйомки - це ще й непогані гроші.

Олександр Омельянов, продюсер компанії JOYFILMS, експерт при Раді Держкіно:

Иностранные компании, когда снимают здесь свои проекты - это колоссальные бюджеты, и это деньги, которые тратятся здесь, у нас в стране. Из этих денег платятся зарплаты людям, которые здесь работают, эти деньги оседают здесь.

Аби привабити зарубіжних кіношників, у нас уже рік як діє закон про так звані кеш-рібейти. Іноземцям, які знімають фільми в Україні, держава повертає чверть витрачених коштів. "Останній найманець" з Жаном Клодом Ван Даммом буде першою стрічкою, яка має отримати компенсацію. Якщо все вдасться, фахівці прогнозують кінематографічний бум. Якщо система не спрацює - на українському Голлівуді можна ставити хрест. Приклад провалу - Грузія, де 2015 року так само запровадили ребейти.

Юрій Артеменко, продюсер компанії Apple Tree Vision:

Поїхали дуже багато компаній, протягом невеликого часу вони зняли близько 13 проєктів, один з них - це відомий "Форсаж". Держава сказала: "після "Форсажу" - у нас немає грошей, щоб вам їх повернути". І все, всі розвернулися, всі пішли, і в Грузію тепер ніхто з кінематографістів їхати не хоче.

Приклад кіношного успіху - Хорватія. Там знімали відомий серіал "Гра престолів". А тепер від фанатів, охочих побувати на знімальних локаціях, відбою немає. Шанси стати кіномеккою і частіше з'являтися на великому екрані має і Україна.

Олександр Омельянов, продюсер компанії JOYFILMS, експерт при Раді Держкіно:

У нас талантливые люди - это раз, и еще несколько лет назад была сильно конкурентная цена по сравнению со стоимостью гонораров в других странах - это два.

Головне, аби люди у владних кабінетах грали за сценарієм. Тоді й про український Голлівуд можна мріяти.