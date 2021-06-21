Чорнобильську зону перетворюють на туристичну перлину України [ Редактировать ]
Світова туристична індустрія найбільше постраждала від пандемії. За даними Всесвітньої туристичної організації при ООН, станом на перший квартал цього року падіння галузі склало 83%, у порівнянні з 2019 роком - до початку пандемії.
Експерти ринку вважають, що повернутися до колишнього рівня світ спроможеться не раніше 2040 року. Цьогоріч за найбільш оптимістичними прогнозами відновлення галузі не перевищить 60%.
Попри це, учасники ринку, у тому числі в Україні, готують туристичні принади на майбутнє. Одна з таких - відома на весь світ Чорнобильська зона відчуження. Там гостей не бракує уже зараз, і як планується побільшає невдовзі, тому для них відкривають нові й нові послуги.
Замість звичайного туру можна організувати велотур просторами Чорнобиля. Проїхати велосипедом дозволено як всередині Зони, так і за її межами, по сусідніх селах.
Вперше легально проїхала Чорнобильською зоною велосипедом група з 19 осіб. Стартували учасники з села Страхолісся. Попереду на них чекало ще 7 нових локацій. Зокрема, місцеві селища, екопарк, де проживає понад 700 тварин, та екскурсія самою зоною відчуження. Це не перший велотур в історії Оксани, але найочікуваніший.
Оксана, учасниця велотуру:
Тут дуже багато додаткових знань про розвиток нашої енергетичної системи, про історію цієї Зони, тому я вважаю, що ця подорож буде дуже насиченою.
До велотуру може долучитися кожен охочий.
Наталія Тулюлюк, організаторка, інструкторка:
Для того, щоб організувати групу, треба мати сертифікованого гіда в Зоні, треба узгодити групу в Зоні, тобто попередньо всіх зареєструвати людей.
Втім, як зазначають організатори, є і винятки. Наприклад, не може потрапити до зони відчуження особа, яка не досягла повноліття. Перед поїздкою група обов'язково проходить інструктаж.
Наталія Тулюлюк, організаторка, інструкторка:
Ми повністю повинні бути вдягнені, не повинно бути відкритих частин тіла, ми не маємо їсти на свіжому повітрі - тобто, ми можемо пити під час їзди, ми не можемо їсти будь-що, ми не можемо торкатися різних предметів, заходити в різні будинки.
Кожен учасник велоподорожі має при собі електронний документ.
Электронный билет на бумаге про то, что я могу попасть в Зону! (демонструє квиток)
Велотур є цілком безпечним. Рівень радіації в місцевих селах у нормі.
Здесь меньше, чем в Киеве. В городах чуть выше уровень радиации (демонструє дозиметр)
У кожного учасника туру є дозиметр, який визначає рівень радіації, та те, до яких об'єктів не варто наближатися. За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за двогодинний політ у літаку або значно менше, ніж при рентгенографії.
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