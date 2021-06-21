COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Ковідний мінімум. В Україні минулої доби виявили лише 323 нових випадків коронавірусу. Одужало, натомість, удвічі більше. Від ускладнень померли шістнадцятеро людей.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Миколаївській та Львівській області.
Щеплення від COVID-19 за минулий тиждень отримали понад 360 тисяч українців. Загальна кількість вакцинацій - понад 2 мільйони.
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