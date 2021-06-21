До 85 осіб зросла кількість тих, хто отруївся у харківському суші-кафе. До лікарень потрапила 81 людина, з них 18 дітей.

Нагадаємо, усі постраждалі їли страви японської кухні у мережевих ресторанах.

Головний санлікар Харкова каже, отруєння могли спричинити або неякісні продукти, або ж інфікований персонал кафе. Ресторатори свою провину визнають, і навіть готові виплатити компенсації постраждалим.

Чим саме отруїлися люди, досі невідомо - це з'ясують правоохоронці та санітарний контроль. Результати обіцяють оголосити вже завтра. Нині ресторани відвідувачів не приймають і залишатимуться на замку щонайменше до кінця перевірки.

А влада Харкова взялася перевіряти всі заклади харчування в місті.