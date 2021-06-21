З ресторану - у лікарню: на Прикарпатті підлітки масово отруїлися на випускному вечорі [ Редактировать ]
З випускного - у лікарню. Масове отруєння на Прикарпатті. Серед постраждалих - підлітки та їхні батьки. Всі святкували в місцевому ресторані. Чим отруїлися? Та який стан хворих зараз?
Один за одним постраждалі почали звертатися в Богородчанську райлікарню ще від суботи. І дорослих, і дітей з підозрою на отруєння направили в інфекційне відділення.
Світлана - одна з постраждалих. З нею спілкуємося через заґратоване вікно. Бо побачивши камери, медики миттєво зачинили всі входи.
Світлана Вірстюк, постраждала:
Сказали мовчати. - Сказали мовчати вам? - Так. Ну он палата рядом, питайте.
Жінка розповідає: в лікарні перебуває з сином. Він цьогоріч закінчив школу. Тож минулого четверга в одному з місцевих ресторанів влаштували свято на 28 людей. Зле стало спершу її сину.
Світлана Вірстюк, постраждала:
Син дуже погано почував себе. У нього температура 39,6, понос і рвота страшна. А в мене вже в суботу почалося.
Жінка викликала "швидку", обох госпіталізували. Того ж дня привезли й інших гостей вечірки. Зараз у лікарні шість підлітків та п'ятеро дорослих. Погано почуваються майже всі, хто був на випускному. Але стан у більшості легший, тож лікуються вдома.
Чим могли отруїтися? Пані Світлана грішить на паштет.
Світлана Вірстюк, постраждала:
Паштет був не свіжий, він навіть колір мав не такий, який би мав бути. Ми вдома нічого не їли, тому що в п'ятницю ми спали.
Медики ж - небагатослівні.
Лілія Федорів, завідувачка інфекційного відділення КНП "Богородчанська центральна лікарня":
На ранок хворим краще, лікування отримують. - А з якими симптомами поступили? - З симптомами гострої кишкової інфекції. - Що це за симптоми? - А навіщо, дякую! (розвертається і йде геть)
А ось власне цей ресторан, де святкували підлітки свій випускний. Зараз там працюють правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. Нашу знімальну групу всередину не пустили.
Спілкуватися з журналістами власниця ресторану навідріз відмовляється.
Охоронець:
Хазяйка каже, що не працюємо, ми закриті. - Ми хочемо поспілкуватися, а не поїсти. - Ну, а вона каже що "закриті"!
Вже відомо, що того ж вечора в ресторані загалом їли понад півтори сотні людей. Та серед постраждалих лише ті, хто святкував випускний. Представники Держпродспоживслужби кажуть: решті могло просто пощастити, адже вони пішли раніше. А батьки зі школярами святкували до ранку. За цей час страви могли зіпсуватися просто на столі. А контролювати це мали працівники закладу.
Володимир Лерчук, начальник Богородчанського управління ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:
Ви розумієте, що це було в четвер, а нині вже понеділок, як таких продуктів вже немає, що споживали, але відбираються залишки. Повинні нас зразу "екстрені" повідомити, зразу після п'яти чоловік, чомусь повідомили нас із запізненням - це лікарня інфекційна.
Ресторан закрили на десять днів, доки триває перевірка. Якщо доведуть, що отруєння сталося з вини закладу - власниці загрожує штраф, сплативши який вона зможе працювати й далі.
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