Троє загиблих, семеро - у лікарні. Смертельна аварія сталася на Дніпропетровщині в селі Покровське. На одному з перехресть не розминулися легковик та мікроавтобус.

За попередньою інформацією, спричинив аварію водій легковика - він рухався на великій швидкості і мав пропустити автобус, що їхав головною дорогою. Від потужного удару двоє пасажирів буса загинули на місці. Постраждалих забрала швидка. Винуватця аварії затримала поліція.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області: