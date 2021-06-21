На Дніпропетровщині у жахливій ДТП загинули пасажири мікроавтобуса [ Редактировать ]
Троє загиблих, семеро - у лікарні. Смертельна аварія сталася на Дніпропетровщині в селі Покровське. На одному з перехресть не розминулися легковик та мікроавтобус.
За попередньою інформацією, спричинив аварію водій легковика - він рухався на великій швидкості і мав пропустити автобус, що їхав головною дорогою. Від потужного удару двоє пасажирів буса загинули на місці. Постраждалих забрала швидка. Винуватця аварії затримала поліція.
Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Водій автомобілю "ВАЗ", 24-річний чоловік виїхав з другорядної дороги та допустив зіткнення з "Мерседес-Спринтером", який перевозив пасажирів. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286 ККУ. Розпочато досудове слідство.
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