Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи та запровадив візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і восьми компаній.

Серед фігурантів "чорного списку" члени родини Олександра Лукашенка. А також ректори, прокурори, судді та представники силових структур та міноборони, причетних до репресій проти білоруської опозиції, кульмінацією яких стало захоплення літака та арешт опозиційного блогера Романа Протасевича.

Наступного разу Європейська Рада збереться, аби обговорити запровадження секторальних санкцій, які вдарять по економіці Білорусі. У Брюсселі наголосили: роблять це не заради покарання, а для того, щоб змінити поведінку білоруського диктатора.