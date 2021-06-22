Євросоюз заморозив активи родичів Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи та запровадив візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і восьми компаній.
Серед фігурантів "чорного списку" члени родини Олександра Лукашенка. А також ректори, прокурори, судді та представники силових структур та міноборони, причетних до репресій проти білоруської опозиції, кульмінацією яких стало захоплення літака та арешт опозиційного блогера Романа Протасевича.
Наступного разу Європейська Рада збереться, аби обговорити запровадження секторальних санкцій, які вдарять по економіці Білорусі. У Брюсселі наголосили: роблять це не заради покарання, а для того, щоб змінити поведінку білоруського диктатора.
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У Брюсселі наголосили: роблять це не заради покарання, а для того щоби змінити поведінку білоруського диктатора
Под санкции попали 78 людей и 8 компаний из Беларуси. В частности, бизнесмены, члены семьи Александра Лукашенко, ректоры ВУЗов, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. В Евросоюзе заморозят их активы, а также введут ограничения на выдачу виз
Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель, який кілька місяців тому здійснив не дуже вдалий візит до Москви