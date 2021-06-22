Сезон вітамінів і отруєнь. На полицях супермаркетів та на базарах нині величезний вибір овочів та ягід. Та не всі з них можуть бути корисними, попереджають лікарі. А деякі навіть шкідливі. Від чого це залежить? Розкаже Анна Бордюг.

Свіжа зелень, молода картопля, черешня, полуниці різного кольору й розміру. Прилавки ринків і магазинів рясніють розмаїттям овочів і фруктів. Прийнято, вважати, що це не тільки смачно, а й дуже корисно Але це як пощастить. Головний біль, тахікардія, порушення зору і навіть онкологія. І це не весь перелік наслідків споживання продуктів із високим вмістом нітратів.

Це солі азотної кислоти. Простіше кажучи, добрива, які рослина поглинає із землі. Їх використання - загальноприйнята практика в садівництві. І в незначній кількості здоров'ю вони не шкодять.

Юлія Поворознюк, дієтолог, терапевт:

Нітрати самі по собі корисні сполуки. Але якщо в наш організм попадає їх дуже багато, то вони починають перетворюватись в нітрити, і нітрити вже провокують розвиток запалення в кишковику, збільшує розвиток онкологічних захворювань, стимулює розвиток мет-гемаглобіну в крові.

Кожна ягода чи фрукт має свою сезонність. І для усіх свій час. Але якщо овоч недостиглий, не має запаху, то краще його не брати, радять дієтологи. Найімовірніше, у ньому нітрати і пестициди, овоч надто швидко дозрів і не буде корисним.

Павлуша Максим, експерт із питань споживчого захисту:

Как правило это зелень. Как правило, петрушка, укроп, все что увидите раннее, все что выращивается как искусственно. Ну не искусственно выращивается, оно выращивается в теплицах. Ну там обязательно будет самое большое количество нитратов.

Ми вирішили поцікавитися, що про нітрати знають покупці, і як саме обирають продукти.

Юрій:

Я по запаху выбираю, а так принципе все, что б вид был не игрушечный и красивый, а естественный, натуральный.

Любов:

Якщо пахне, пахне, а там хто знає, хто вам шо скаже, правду ніхто не скаже.

Олег:

Я думаю, на базаре проверяют на нитраты, я надеюсь, служба работает, поэтому я и покупаю здесь, а не перед рынком.

Вирощене на власній ділянці - завжди корисніше. Тобто, вирощуйте самі або купуйте в перевіреної людини, якій довіряєте.

Павлуша Максим, експерт із питань споживчого захисту:

Если бабушка принесла откуда-то на рынке и продает, то есть по ней видно да, это бабушка, у нее руки, по ней видно, что человек сам вырастил и продает. У нее будет вкус совсем другой. Если ее привезли с Турции, Испании возможно да там тепло. Смотря как ее выращивали тоже.

Отже, наша перевірка показала: що купувати сезонні городину й садовину, принаймні у столиці безпечно. Як у супермаркетах так і на ринках. Та якщо якісь продуктів таки викликають у вас сумніви щодо вмісту нітратів - їхню кількість можна мінімізувати в домашніх умовах: ретельно промити в проточній воді протягом хвилини, або ж обробити термічно.