Со вторника, 22 июня, российские власти возобновляют пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России.

В связи с этим, цены на отдых в Турции значительно выросли. Для многих украинских туристов подорожание путевок стало неприятным сюрпризом. Оказалось, что теперь отдых в Турции им же не по карману, поэтому люди спешно ищут замену.

"Неделя отдыха в стандартной "пятерке" стоит не меньше 350 евро на человека, то есть, 700 евро на двоих. Еще неделю назад цена на этот же отель была 250 евро на человека или 500 евро на двоих", - говорит владелец турагентства Delux Максим Дереза.

К примеру, тур с вылетом 5 июля в отеле три звезды Bodensee в Анталье стоит от 16,8 тысяч гривен на двоих. А четырех- звездочный Grand Hotel Derin в Кемере предлагается от 18,5 тысяч. Есть "тройки" и дороже 20 тысяч гривен на двоих. К примеру, Agon Hotel в Кемере стоит от 20,6 тысяч на неделю за двухместных номер.

То есть, бюджета, на который среднестатистический клиент турфирмы планировал отдохнуть всей семьей с детьми, и желательно, в отеле, как минимум, 4 звезды, теперь не хватает даже на тур в трехзвездочную гостиницу на двоих.

Отдых в Турции еще может подорожать - из-за возвращения россиян, массового спроса со стороны украинцев, и - главное - если увеличится поток туристов из Европы и Великобритании.

Ранее в Турции с 1 июля отменят комендантский час.