По паспорт вакцинації - до аптеки. У Німеччині почали видавати цифрові сертифікати імунізації від коронавірусу. Як їх отримати і чому в Німеччині бояться поширення індійського штаму ковіду?

Розробляти для вакцинованих від коронавірусу якісь нові довідки німцям не довелося. У кожного, хто мешкає в країні, є ось така жовта книжечка. Це паспорт вакцинації, куди записують усі щеплення, які людина робить протягом життя. Сюди ж заносять і дані про імунізацію від ковіду. Виглядає це так: дата, назва і серія препарату, підпис лікаря та печатка.

Втім, носити з собою паперовий паспорт вакцинації незручно. Тож водночас німцям почали видавати цифрові сертифікати. Оформити їх можна в аптеках. Процедура триває кілька хвилин. Співробітники аптеки перевіряють дані вакцинованого у спеціальній базі та видають код. Його треба завантажити у смартфон, і готово.

Аксель Трішман, аптекар:

Для тих, хто хоче заощадити папір, у нас теж є альтернатива. Людина може зчитати код з екрану нашого комп'ютера за допомогою спеціального застосунку.

Оформити цифровий паспорт можна відразу після другого щеплення. Користуватися ним - через два тижні після завершення процесу вакцинації. Саме стільки часу треба організму людини, щоб виробити антитіла для захисту від хвороби.

Аксель Трішман, аптекар:

У паспорті вказана дата другого щеплення. І програма починає автоматично відраховувати 14 днів, які необхідні для повного захисту.

Наразі у Німеччині повністю вакцинували 27 мільйонів людей. Більше 40 мільйонів отримали першу дозу препарату. Утім, перемогу над коронавірусом тут поки не святкують. Інфекціоністів непокоїть поширення індійського штаму ковіду.

Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:

Наразі частка зараження штамом "Дельта" складає шість відсотків. Але ми бачимо, що вона постійно зростає. Ми повинні уважно стежити за поширенням цього варіанту коронавірусу. Питання не у тому, чи стане він домінуючим. А в тому, коли це станеться.

Німці планують якомога швидше щепити більшість жителів країни і досягти колективного імунітету. І сподіваються, що наявні препарати захистять вакцинованих від нових штамів. Інакше, уряд буде змушений знову запроваджувати карантинні обмеження.