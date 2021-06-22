У трьох областях України не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу [ Редактировать ]
Маленька перемога на ковідному фронті. В трьох областях: Донецькій, Івано-Франківській та Закарпатській минулої доби не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу.
Чи справді Україна видужує? Чи не зарано радіти? І яка ситуація у лікарнях?
Наталя Ожгевич, дільничний терапевт:
Ми працювали тоді 24 на 7, бо люди зі страху не знали куди звертатися, і вночі дзвонили, було до сто дзвінків вдень.
В такому шаленому темпі Наталя Ожневич працює від початку пандемії. Лікарка каже: ще буквально кілька місяців тому до неї на прийом щодня приходили більше півсотні пацієнтів, і майже всі з коронавірусом. В поліклініці тоді навіть відкрили черговий кабінет - де поряд із сімейними лікарями приймати хворих додатково допомагали й інші медики.
Люди прийшла до нас з температурою, підозрою на ковід, то ми проводимо експрес-тест, який готовий через 20 хвилин. За останні три тижні ковіду не виявлено.
Загалом схожа ситуація і в решті поліклінік Івано-Франківська. Зменшилась кількість не тільки звернень, але і підтверджених випадків… Якщо ще в лютому по місту щодня робили три сотні ПЛР-тестів, то тепер - до тридцяти за тиждень.
Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради":
У середньому в кожен структурний підрозділ за тиждень звертається від 5-7 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Не всі далеко підтверджуються.
Втім, без роботи, запевняють лікарі, не сидять. До них масово на прийом ринули пацієнти із хронічними хворобами.
Наталя Ожгевич, дільничний терапевт:
От бачите, скільки карточок, і пацієнти є, є постковідні, і вже почали приходити ті пацієнти, які півтори року сиділи дома з хронічними захворюваннями.
А це вже перша Івано-Франківська міська лікарня. Навесні тут було справжнє ковідне пекло - хворі лежали навіть в коридорах. Під коронавірус в закладі перепрофілювали п'ять відділень. Загалом, 300 ліжок. З яких нині зайняті лише десять. Востаннє, розповідають медики, хворого з ковідом до них госпіталізовували минулого тижня.
Ярослав Кобиляк, заступник головного лікаря Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:
Ми відділення вже скоротили. Зараз залишилось так, як було до ковіду - терапевтичне, неврологічне, вони працюють так, як і до ковіду.
Для ковідних залишили лише одне відділення. Зменшилась в області і кількість лікарень, куди нині госпіталізовують хворих на ковід. З двох десятків медзакладів зосталось три в місті, та ще три в районах. Втім, медики попереджають, попри позитивну динаміку, розслабляти зарано.
Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради":
Ми зараз перебуваємо в ту епоху, коли наш британський вірус уже від нас відступає, і є такі дуже побоювання що до нас може прийти і "дельта-вірус" - той індійський вірус, про який ми так багато говоримо, він дуже агресивний і чи ми маємо до нього імунітет - велике питання.
Втім, сьогодні статистика говорить про інше За останні два дні на Прикарпатті не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
Не виявили нових випадків і в сусідньому Закарпатті. В терапевтичному відділенні міської лікарні Ужгорода медики нарешті зняли захисні костюми.
Вікторія Блецкан, завідувачка терапевтичного відділення КП "Ужгородська міська лікарня":
Костюми, маски, шоломи, повірте до кінця зміни ми були мокрі і в кінці зміни з бахіл просто виливалася вода , настільки було важко.
А ще два тижні тому тут діяла карантинна зона.
Це хворі, які зараз знаходяться на лікуванні з приводу цукрового діабету. Але в цих палатах лікувалися хворі на коронавірус, до кожного ліжка підведено централізований кисень.
Під ковід-відділення виділили 190 ліжок Ужгородської лікарні. І чи не щодня вони були заповнені. Від початку пандемії тут пролікували майже 2 тисячі пацієнтів. А з 4 червня ковід-відділення в лікарні тимчасово закрили.
Віра, жителька Ужгорода:
Закінчився карантин - і я почалася оформлятися. Бо тепер трошки по другому оформляють - треба здати антитіла, треба здати на ковід, без того не попадеш.
Крім Ужгородської лікарні ковідні відділення закрили ще у 7 медзакладах області.
Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України:
Захворюваність у регіоні є практично однією з найнижчих в Україні. В середньому за останній тиждень ліжка завантажені на 13% і трохи більше 100 хворих зараз перебувають на стаціонарному лікуванні.
Та попри покращення ситуації, медики закликають не забувати про заходи безпеки.
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