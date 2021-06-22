Стрілянина у середмісті Миколаєва. Все почалося з бійки в компанії чоловіків. У розпал конфлікту один з них дістав травматичну зброю.

З пораненнями в груди до лікарні потрапили двоє. Проте один з них... утік. Поліція встановила всіх чотирьох учасників інциденту, але давати свідчення ті відмовляються. Слідчі відкрили кримінальне провадження за групове хуліганство.

Олег Гудима, начальник Миколаївського районного управління ГУ Нацполіції в Миколаївської області: