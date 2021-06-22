У Миколаєві вулична бійка завершилася стріляниною [ Редактировать ]
Стрілянина у середмісті Миколаєва. Все почалося з бійки в компанії чоловіків. У розпал конфлікту один з них дістав травматичну зброю.
З пораненнями в груди до лікарні потрапили двоє. Проте один з них... утік. Поліція встановила всіх чотирьох учасників інциденту, але давати свідчення ті відмовляються. Слідчі відкрили кримінальне провадження за групове хуліганство.
Олег Гудима, начальник Миколаївського районного управління ГУ Нацполіції в Миколаївської області:
Попередньо, зброя травматична. Наразі вживаються заходи щодо встановлення її місцезнаходження і яка саме зброя. На теперішній час з заявами і з претензіями по спричиненню тяжких тілесних ушкоджень до поліції ніхто не звертався.
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