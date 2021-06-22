Дев'ять лідерів каталонських сепаратистів отримали помилування від іспанської влади. Їм пробачили організацію референдуму щодо проголошення незалежності регіону. Але за останніми опитуваннями, рішення уряду не підтримує більшість громадян. Хто і чому проти?

Знову вільні. Лідери каталонських сепаратистів можуть покинути ці тюремні стіни. Щоправда, лише після того, як рішення про помилування надрукують в офіційному урядовому віснику. Дев'ятеро політиків запроторили за ґрати після спроби відділення Каталонії у 2017 році. За заколот та зловживання державними коштами вони отримали від 9 до 13 років ув'язнення. Але іспанський прем'єр вважає, що помилування знизить напруження між Мадридом та Барселоною.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Ми дивимося в майбутнє з більшим оптимізмом. І цим жестом хочемо почати нову еру діалогу і возз'єднання та раз і назавжди покінчити з розділенням та конфронтацією.

Серед помилуваних - колишні міністри уряду Каталонії та інші високопосадовці регіону. Усі вони брали участь в організації незаконного референдуму про відділення, а згодом і декларації про незалежність регіону. Через 2 роки після суду їм можна повернутися у суспільство, але у силі залишається заборона займати державні посади. Щоправда, рішення про помилування має більше противників, ніж прибічників.

Бруно Бугалло, житель Мадрида:

Це так виглядає, наче каталонським лідерам все зійшло з рук. Це що ж, якщо людина порушує закон і не отримує за це покарання, то знову можна робити все, що завгодно. Вони навіть можуть піти далі.

Опозиційні партії погрожують оскаржити це рішення у суді. А мітинги проти помилування пройшли не лише в Мадриді, але й в Барселоні. Дивно, однак чимало каталонців теж проти такого кроку центральної влади.

Пеп, житель Барселони:

Я не погоджуюся з помилуванням, бо це не вирішує проблеми. Ми хотіли незалежності для нашого народу. Це питання залишається неврегульованим. Вирішується лише страждання 9 сімей.

Жозе Суньєр, житель Барселони:

Цього недостатньо, бо помилування не бере до уваги 3 тисячі людей, проти яких тривають судові справи за участь у референдумі.

Ідея щодо незалежності Каталонії все ще жива. Цього року три сепаратистські партії знову виграли місцеві вибори та вперше в історії створили більшість в парламенті. Щоправда, новий президент регіону Пере Арагонес - значно поміркованіший від попередників. І наступний референдум хоче провести за згоди Мадрида.

Нинішня влада Каталонії прагне піти шляхом Шотландії. І провести голосування, яке визнають не лише у Іспанії, але й у всьому світі. А для цього - потрібен діалог з центральною владою. І помилування колишніх лідерів може стати першим кроком до примирення та перемовин.