Четверо працівників Київського СІЗО продавали наркотики на території закладу. Організував махінацію 29-річний співробітник ізолятора. Торгували ділки метадоном та канабісом.

Наркотики ховали у своїх кімнатах та шафах для перевдягання. Упіймали їх під час збуту. Тепер правоохоронці встановлюють, де зловмисники купували наркотики та як проносили їх до СІЗО. Ділкам загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна.