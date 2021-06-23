В Україні за добу COVID-19 забрав життя 70 людей [ Редактировать ]
835 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 людей померло, майже три тисячі одужало. Найбільше випадків у Києві, на Львівщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
по теме
Загалом Естонія планує виділити пів мільйона доз препарату. Його також отримають Грузія та Молдова
Статистика поширення Ковіду в Україні тримається на одному рівні. Минулої доби зафіксовано 1188 нових інфікувань. Ушпиталили 600 пацієнтів, 55 осіб померли
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині
За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45 місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії
118 пацієнтів померли, одужали майже сім тисяч людей. Найбільше випадків у Києві - 700